В Сети появился видеоролик мучений Ольги Бузовой из-за лечения

Журналисты выяснили, что врачи поставили Ольге неутешительный диагноз, а именно разрыв крестовидной связки ноги. Перебарывая боль, поющая теледива уже сыграла в двух спектаклях на уколах.Так и очередной концерт девушка тоже отменять не стала, несмотря на все рекомендации врачей, прописавших ей недельный отдых, а также постельный режим. Накануне в Сети появился видеоролик терапии Бузовой.В кадре Ольге делают укол, а от невыносимой боли у девушки вырывается душераздирающий крик. Однако ради искусства и своих поклонников она готова пройти через все.