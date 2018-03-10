АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Юлия Пересильд опубликовала нежный снимок с дочерьми

Юлия Пересильд ради женского праздника опубликовала очень трогательное фото, где вся женская половина их семьи вместе.
Юлия Пересильд опубликовала нежный снимок с дочерьми


Обычно актриса использует соцсети для работы, а личную жизнь старается не афишировать. К 8 Марта Юлия выложила в Instagam очень нежное фото: на нем актриса в обнимку со своими девочками Марией и Анной. Такой же трогательной получилась и подпись к нему. Знаменитость в двух словах описала всю любовь к ним: «моя любовь к ним безмерна... я таю... растворяюсь в них».

Конечно, в этот день не обошлось без поздравлений – Юлия поздравила всех женщин с их праздником и пожелала быть любимыми и щедро делиться своей любовью ко всем, кто окружает в жизни. Ведь тот, кто искреннее дарит ее – чувствует отдачу.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 06:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Около 1,8 тыс. электромобилей зарегистрировано в
Для экстремального пикапа Navara компания Nissan
Компания Toyota выпустила роскошную версию
Ольга Бузова показала, как покорила iTunes и
Audi начала принимать заказы на электрический
Ольга Жарикова перепутала беременность с
Хэтчбек Mitsubishi Mirage выпустили в новой
В Тамбове отчим до смерти забил четырехлетнюю
В Индии Верховный суд одобрил пассивную эвтаназию
В США вооруженный мужчина захватил заложников
Приложение Google Duo получило возможность
Порошенко пообещал заботиться о правах
Сын Ксении Собчак поздравил с 8 Марта подружку
Android-клавиатура Gboard от Google получила
Саша Черно рассказала, что любит тратить деньги
У Даши Пынзарь из груди едва не выскакивают
Жительница Петербурга выпила чай и впала в кому
Звезда «Дома-2» Рита Керн рассказала, что первым
В Волгоградской области невеста умерла сразу
Дженнифер Энистон после развода досталось три
Поклонники «Дома-2» сватают Ольгу Бузову и Сергея
Мама исполнительницы Валерии в 79 лет выглядит
В Сеть выложили трейлер мультфильма «Гринч»
Новая Sony PlayStation 5 раскрывает секреты
Анна Хилькевич разрешила своему мужчине не дарить
Влад Соколовский романтично поздравил свою жену
Qualcomm Snapdragon 855 Fusion будет
После пластической операции фанаты не узнали
Анна Седокова похвасталась поклонникам своей
Праздничное шоу Валентина Юдашкина посетило много
Просмотреть все новости