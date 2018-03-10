Юлия Пересильд опубликовала нежный снимок с дочерьми

Обычно актриса использует соцсети для работы, а личную жизнь старается не афишировать. К 8 Марта Юлия выложила в Instagam очень нежное фото: на нем актриса в обнимку со своими девочками Марией и Анной. Такой же трогательной получилась и подпись к нему. Знаменитость в двух словах описала всю любовь к ним: «моя любовь к ним безмерна... я таю... растворяюсь в них».Конечно, в этот день не обошлось без поздравлений – Юлия поздравила всех женщин с их праздником и пожелала быть любимыми и щедро делиться своей любовью ко всем, кто окружает в жизни. Ведь тот, кто искреннее дарит ее – чувствует отдачу.