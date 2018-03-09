Поп-группа "Фабрика" выпустила песню-частушку о Путине "Вова-Вова"

Недавно музыкальная группа «Фабрика» удивила поклонников новой песней под названием «Вова-Вова» про президента РФ Владимира Путина. В видеоролике девушки играют на пианино, танцуют с рыбой, занимаются спортом, это все является хобби Путина. Также в видеоклипе часто возникают фотоснимки, новости с президентом.Является ли композиция предвыборной агитацией неизвестно.