Поп-группа "Фабрика" выпустила песню-частушку о Путине "Вова-Вова"
Музыкальной группой "Фабрика" была выпущена композиция "Вова" о президенте России.
Недавно музыкальная группа «Фабрика» удивила поклонников новой песней под названием «Вова-Вова» про президента РФ Владимира Путина. В видеоролике девушки играют на пианино, танцуют с рыбой, занимаются спортом, это все является хобби Путина. Также в видеоклипе часто возникают фотоснимки, новости с президентом.
Является ли композиция предвыборной агитацией неизвестно.
Недавно музыкальная группа «Фабрика» удивила поклонников новой песней под названием «Вова-Вова» про президента РФ Владимира Путина. В видеоролике девушки играют на пианино, танцуют с рыбой, занимаются спортом, это все является хобби Путина. Также в видеоклипе часто возникают фотоснимки, новости с президентом.
Является ли композиция предвыборной агитацией неизвестно.