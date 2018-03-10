Новая Sony PlayStation 5 раскрывает секреты своего будущего

В настоящее время, Sony уже представила версию последней разработки PlayStation 4 Pro. Но почти сразу появилась информация, что уже скоро геймеров порадуют возможностью приобретения приставку следующего, нового поколения. Производители завершили работы по доведению новинки до продажного варианта. По неподтвержденной информации, уже в марте организована рассылка релизов, направленных различным студиям, работающим в направлении создания игр. По утверждениям самого инсайдера, уже получили возможность опробовать популярную консоль, некоторые из его знакомых специалистов.Подробной информации, связанной с особенностями Sony PlayStation 5, пока нет. Само устройство поставляется производителями в специальных корпусах. Текущий вид новинки, не соответствует варианту для потребительского рынка. Состоится анонс приставки, как предполагается, в следующем году, во время проведения E3. У разработчиков есть время оптимизировать устройство и получить для него ряд эксклюзив. От самих же представителей компании нет никаких комментариев по распространяемым сведениям.