Вместо поздравлений с 8 марта Ксения Собчак призвала женщин бороться с мужчинами за равноправие
Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Собчак вместо поздравлений с 8 марта призвала женщин бороться с мужчинами за равноправие. Она напомнила, что раньше Международный женский день имел социальную подоплеку, однако сейчас все истинные ценности этого праздника канули в Лету.
По словам теледивы, она не намерена желать девушкам быть милыми и что-нибудь собой украшать, а также и сама не хочет слышать этих «сексистских глупостей».
Также кандидат в президенты призвала своих подписчиц начать отстаивать свои права и будущее. Однако те не намерены этого делать. Многие следящие за жизнью Ксении женщины отметили, что предпочитают оставаться слабыми и опираться на сильное мужское плечо.
По словам теледивы, она не намерена желать девушкам быть милыми и что-нибудь собой украшать, а также и сама не хочет слышать этих «сексистских глупостей».
«Сейчас XXI век, и мы продолжаем борьбу. Борьбу против подлецов и насильников, против сексуальных домогательств и пренебрежительного отношения, против дискриминации и домашнего рабства», - заявила она.
Также кандидат в президенты призвала своих подписчиц начать отстаивать свои права и будущее. Однако те не намерены этого делать. Многие следящие за жизнью Ксении женщины отметили, что предпочитают оставаться слабыми и опираться на сильное мужское плечо.