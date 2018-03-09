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Вместо поздравлений с 8 марта Ксения Собчак призвала женщин бороться с мужчинами за равноправие

Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Собчак вместо поздравлений с 8 марта призвала женщин бороться с мужчинами за равноправие. Она напомнила, что раньше Международный женский день имел социальную подоплеку, однако сейчас все истинные ценности этого праздника канули в Лету.

Вместо поздравлений с 8 марта Ксения Собчак призвала женщин бороться с мужчинами за равноправие

По словам теледивы, она не намерена желать девушкам быть милыми и что-нибудь собой украшать, а также и сама не хочет слышать этих «сексистских глупостей».

«Сейчас XXI век, и мы продолжаем борьбу. Борьбу против подлецов и насильников, против сексуальных домогательств и пренебрежительного отношения, против дискриминации и домашнего рабства», - заявила она.

Также кандидат в президенты призвала своих подписчиц начать отстаивать свои права и будущее. Однако те не намерены этого делать. Многие следящие за жизнью Ксении женщины отметили, что предпочитают оставаться слабыми и опираться на сильное мужское плечо.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:17
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