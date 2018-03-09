Вместо поздравлений с 8 марта Ксения Собчак призвала женщин бороться с мужчинами за равноправие

«Сейчас XXI век, и мы продолжаем борьбу. Борьбу против подлецов и насильников, против сексуальных домогательств и пренебрежительного отношения, против дискриминации и домашнего рабства», - заявила она.

По словам теледивы, она не намерена желать девушкам быть милыми и что-нибудь собой украшать, а также и сама не хочет слышать этих «сексистских глупостей».Также кандидат в президенты призвала своих подписчиц начать отстаивать свои права и будущее. Однако те не намерены этого делать. Многие следящие за жизнью Ксении женщины отметили, что предпочитают оставаться слабыми и опираться на сильное мужское плечо.