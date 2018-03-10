Intel представила накопители Optane SSD 800P на 58 и 118 Гб

Известно, что в основе накопителей работает память 3D XPoint. Разработки выполнены по стандарту M.2 2280. По словам разработчиков, такие накопители отлично впишутся в десктопные и портативные версии компьютеров. Новинки обладают спецификацией NVMe, а в качестве шины памяти выступает PCIe 3.0 x2.В продажу вышло две модификации – на 58 и 118 Гб. Скорость чтения данных на носителе достигает 1450 Мб/сек, а скорость передачи данных – 640 Мб/сек. Помимо этого новые Optane SSD 800P можно использовать в качестве съемных носителей.Сообщается, что стоимость накопителя на с емкостью 58 Гб составляет 130 долларов, а устройство на 118 Гб стоит 200 долларов.