Илья Яббаров задумался об уходе с проекта «Дом-2»

«Очень он Савкиной нужен. Она бедная ждет не дождется, когда разрешат кого-то другого любить», «Подарили Алене Яббарова аккурат к 8 марта. Радость-то какая», «Смотреть противно на этого престарелого мачо», - рассуждают пользователи Сети.

Один из самых нелюбимых зрителю участников скандальной телестройки Илья Яббаров сумел охмерить Алену Савкину, но ненадолго. Затем, встречаясь с Аленой, он очаровал Ольгу Жарикову, вознамерившуюся даже от него забеременеть. Кроме всего прочего, в поле зрения Яббарова оставалась Катерина Кауфман.Польщенный вниманием трех ярких и разносторонних красавиц, Илья зазнался и начал общаться свысока не только с участницами, но и с парнями, выставляя себя неким мачо. Однако далеко не всем пришлось по душе такое отношение к окружающим. К примеру, Сергей Кучеров не стал молчать и заткнул Яббарову рот, когда тот начал рассуждать о своих чувствах.Связываться с Кучеровым не хочет никто, а такой трус, как Илья тем более. А потому старичок проекта вместо того, чтобы выяснить отношения с Сергеем, решил попросту промолчать, а затем и вовсе задумался о намерении уйти к Алене Савкиной и встречаться с ней за периметром.