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Илья Яббаров задумался об уходе с проекта «Дом-2»

Участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров на протяжении нескольких недель ощущал себя королем эфиров в связи с тем, что вокруг него вилось несколько ярких девушек, вот только радовался он недолго.

Один из самых нелюбимых зрителю участников скандальной телестройки Илья Яббаров сумел охмерить Алену Савкину, но ненадолго. Затем, встречаясь с Аленой, он очаровал Ольгу Жарикову, вознамерившуюся даже от него забеременеть. Кроме всего прочего, в поле зрения Яббарова оставалась Катерина Кауфман.

Илья Яббаров задумался об уходе с проекта «Дом-2»

Польщенный вниманием трех ярких и разносторонних красавиц, Илья зазнался и начал общаться свысока не только с участницами, но и с парнями, выставляя себя неким мачо. Однако далеко не всем пришлось по душе такое отношение к окружающим. К примеру, Сергей Кучеров не стал молчать и заткнул Яббарову рот, когда тот начал рассуждать о своих чувствах.

Связываться с Кучеровым не хочет никто, а такой трус, как Илья тем более. А потому старичок проекта вместо того, чтобы выяснить отношения с Сергеем, решил попросту промолчать, а затем и вовсе задумался о намерении уйти к Алене Савкиной и встречаться с ней за периметром.

«Очень он Савкиной нужен. Она бедная ждет не дождется, когда разрешат кого-то другого любить», «Подарили Алене Яббарова аккурат к 8 марта. Радость-то какая», «Смотреть противно на этого престарелого мачо», - рассуждают пользователи Сети.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:49
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