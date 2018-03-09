Эксперты: Нефть остается - в ближайшие 20 лет "чистая" энергетика не сможет ее "убить"
По словам экспертов, ближайшее десятилетие не приведет к смене "углеводородной энергетики" более экологически чистой. Эту идею отстаивают компании "связанные" с добычей и применением нефти и газа, в первую очередь ВР, Shell, "Газпром".
Чистая энергетика, останется в ближайшем десятилетии на шаг позади традиционной, экологически вредной углеводородной - считают эксперты рынка. Это мнение озвучили топ-менеджеры Royal Dutch Shell. Их мнение поддержали финансисты из Bank of America и нефтедобытчики из BP, тесно связанной с "Роснефтью". Одновременно на традиционные источники энергетики оказывают влияние новые технологии, начиная от ветроэнергетики и заканчивая электротранспортом на батареях.
По словам отечественных специалистов, Россию могут ожидать трудные времена уже в ближайшее десятилетие из-за исчерпание старых месторождений, которые будут выработаны, а на смену им еще не найдены новые. Кроме того, санкции со стороны США приводят к вымыванию новых инвестиций и сокращению внедрения новых технологий и оборудования. Например, по данным Росстата, на производстве при "модернизации" в основном устанавливается ранее использованное в Европе оснащение, которое 5-10 лет отработало в промпроизводстве.
Чистая энергетика, останется в ближайшем десятилетии на шаг позади традиционной, экологически вредной углеводородной - считают эксперты рынка. Это мнение озвучили топ-менеджеры Royal Dutch Shell. Их мнение поддержали финансисты из Bank of America и нефтедобытчики из BP, тесно связанной с "Роснефтью". Одновременно на традиционные источники энергетики оказывают влияние новые технологии, начиная от ветроэнергетики и заканчивая электротранспортом на батареях.
По словам отечественных специалистов, Россию могут ожидать трудные времена уже в ближайшее десятилетие из-за исчерпание старых месторождений, которые будут выработаны, а на смену им еще не найдены новые. Кроме того, санкции со стороны США приводят к вымыванию новых инвестиций и сокращению внедрения новых технологий и оборудования. Например, по данным Росстата, на производстве при "модернизации" в основном устанавливается ранее использованное в Европе оснащение, которое 5-10 лет отработало в промпроизводстве.
Экономика
Добавил: Valeriy Вчера, 23:15