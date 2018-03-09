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Смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ Microsoft Edition уже доступны в розничных продажах

По имеющейся информации, представленной специалистами, уже начаты первые этапы продаж флагманских моделей смартфонов от Samsung, представленными - Galaxy S9 и S9+ Microsoft Edition. Данные устройства, оснащены сервисами и программами Microsoft, а внешний вид напоминает известный бренд компании - Windows 10 Mobile.

Совсем недавно, разработчики отказались от адаптации «винды» на платформе мобильных устройств, считая не достаточную популярность данной операционной системы и уступающей по необходимым параметрам таким конкурентам, как iOS и Android. Однако, для разных устройств, большинству поклонников доступны версии в редакциях - Microsoft Edition. Здесь присутствует необходимое программное обеспечение, в комплекте сервисами компании.
Смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ Microsoft Edition уже доступны в розничных продажах


Разработчиками планируется, для таких дополнений, обеспечение максимальной схожести с компьютерной версией Windows. Учитывая только применение программной внешней оболочки и заранее установленных приложений. При этом прежними останутся технические характеристики, изменяемые со временем, для доведения производительности до нужного уровня. Так же известно, что по умолчанию устанавливаются EDGE, Office и Skype, а также облако OneDrive, с улучшенной работой, для реализации возможности интеграции информации и фотографий.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:30
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