Глава немецкой Uniper объяснил полезность "Северного потока — 2" для Европы
Большая часть европейских компаний прекратили участвовать в проекте "Северный поток-2" из-за санкций, потому проект сейчас финансируется только "Газпромом". Его усилия поддерживают только акционеры из Германии, например глава Uniper Клаус Шеффер, выступающий за достройку второй ветки газопровода.
Руководители немецких поставщиков "голубого топлива", завязанные на бизнесе с Россией, отстаивают интересы "Газпрома" в Европе. Примером такого лоббирования стали высказывания руководителей Uniper. Одновременно ее глава Клаус Шеффер призывает расширять газовую инфраструктуру Евросоюза и диверсифицировать источники получения топлива. По словам специалистов, таким решением проблемы зависимости от одного государства-поставщика могут стать поставки из США после достройки десятка терминалов по приемке сжиженного газа. Кроме того, через 3-4 года в Грецию и Италию будет достроен газопровод от израильского месторождения в Средиземном море и увеличены поставки из Норвегии.
По словам Шеффера, поставки двумя ветками "Северного потока" 55 млрд кубометров газа в год дадут баланс цен. Общая цена проекта составляет 9,5 миллиарда евро, из которых почти 5 млрд евро вложит российский монополист. Однако на данный момент европейцы не рискуют вкладываться, так как большинство российских компаний-поставщиков находятся под американскими санкциями и потому "Газпром" строит на свой страх и риск.
Руководители немецких поставщиков "голубого топлива", завязанные на бизнесе с Россией, отстаивают интересы "Газпрома" в Европе. Примером такого лоббирования стали высказывания руководителей Uniper. Одновременно ее глава Клаус Шеффер призывает расширять газовую инфраструктуру Евросоюза и диверсифицировать источники получения топлива. По словам специалистов, таким решением проблемы зависимости от одного государства-поставщика могут стать поставки из США после достройки десятка терминалов по приемке сжиженного газа. Кроме того, через 3-4 года в Грецию и Италию будет достроен газопровод от израильского месторождения в Средиземном море и увеличены поставки из Норвегии.
По словам Шеффера, поставки двумя ветками "Северного потока" 55 млрд кубометров газа в год дадут баланс цен. Общая цена проекта составляет 9,5 миллиарда евро, из которых почти 5 млрд евро вложит российский монополист. Однако на данный момент европейцы не рискуют вкладываться, так как большинство российских компаний-поставщиков находятся под американскими санкциями и потому "Газпром" строит на свой страх и риск.
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Добавил: Valeriy Вчера, 22:30