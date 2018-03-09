Глава немецкой Uniper объяснил полезность "Северного потока — 2" для Европы

Руководители немецких поставщиков "голубого топлива", завязанные на бизнесе с Россией, отстаивают интересы "Газпрома" в Европе. Примером такого лоббирования стали высказывания руководителей Uniper. Одновременно ее глава Клаус Шеффер призывает расширять газовую инфраструктуру Евросоюза и диверсифицировать источники получения топлива. По словам специалистов, таким решением проблемы зависимости от одного государства-поставщика могут стать поставки из США после достройки десятка терминалов по приемке сжиженного газа. Кроме того, через 3-4 года в Грецию и Италию будет достроен газопровод от израильского месторождения в Средиземном море и увеличены поставки из Норвегии.По словам Шеффера, поставки двумя ветками "Северного потока" 55 млрд кубометров газа в год дадут баланс цен. Общая цена проекта составляет 9,5 миллиарда евро, из которых почти 5 млрд евро вложит российский монополист. Однако на данный момент европейцы не рискуют вкладываться, так как большинство российских компаний-поставщиков находятся под американскими санкциями и потому "Газпром" строит на свой страх и риск.