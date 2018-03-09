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От Дейр-эз-Зора до Восточной Гуты: почему боевики бегут от ЧВК «Вагнер» в Сирии

Пока Запад тиражирует фейки о потерях российских добровольцев из так называемой ЧВК «Вагнер» под Дейр-эз-Зором, власти Сирии рассчитывают на помощь россиян в Восточной Гуте, где боевики не прекращают обстрелы.

Бойцы ЧВК «Вагнер» появились в окрестностях Дамаска вместе с сирийскими военными в то время, когда ситуация в Восточной Гуте особенно накалилась: боевики из разных группировок ежедневно обстреливали жилые кварталы столицы Сирии и держали в страхе всё население, не давая мирным жителям воспользоваться открытым гуманитарным коридором. Появление «вагнеровцев» в Восточной Гуте «совпало» по времени с желанием некоторых командиров незаконных вооруженных формирований выйти из района: сирийская армия при поддержке российских добровольцев готовится к проведению зачистки окраин Дамаска от террористов, и видимо, радикалы на этот раз трезво оценили свои шансы остаться в живых.

Состав ЧВК «Вагнер» отлично подготовлен и оснащен под решение антитеррористических задач – обнаружение баз террористов, складов, путей снабжения оружием и боеприпасами, предотвращение терактов. При этом все добровольцы имеют боевой опыт и способны отразить атаки боевиков таким образом, чтобы основные силы сирийцев смогли быстро сориентироваться и перегруппироваться: зачастую именно скоординированности действий сирийским военным и не хватает. Таким образом, предполагаемое участие в операции «вагнеровцев» не могло не насторожить боевиков в Восточной Гуте, которые стали выходить на контакт с ополченцами, чтобы договориться о коридоре для себя и членов своих семей.
От Дейр-эз-Зора до Восточной Гуты: почему боевики бегут от ЧВК «Вагнер» в Сирии

Между тем, западная пресса после инцидента под Дейр-эз-Зором, когда международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по позициям сирийских ополченцев, наполнилась многочисленными фейковыми историями о «сотнях» погибших «вагнеровцах». И это несмотря на то, что Россия не скрывала потери ни на уровне МИД, ни в военной среде: глава «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, которому приписывают руководство ЧВК «Вагнер», попытался сразу же пресечь истерию в СМИ, заявив, что под ударами коалиции погибли 14 российских бойцов – не более. Его слова подтверждает и расследование журнала Der Speigel: немецкие журналисты две недели провели в сирийской провинции, чтобы убедиться, что никаких «сотен» погибших россиян под Дейр-эз-Зором не было: сирийские источники рассказали им о примерно десяти погибших российских добровольцах. Зато немцы выяснили некоторые нелицеприятные факты о том, как американцы обстреливали сирийских бойцов два дня подряд, даже тогда, когда сирийцы хотели просто забрать тела своих погибших товарищей.

Судя по всему, в ближайшее время сирийское правительство найдет решение для жителей Восточной Гуты, которые долгое время были отрезаны от поставок продовольствия и медицинской помощи, и для населения Дамаска, которое пытается выжить под обстрелами боевиков. Радикалам, ранее амбициозно планировавшим удар по сирийской столице, придется спешно покинуть подступы к Дамаску.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:23
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