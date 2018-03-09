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Спикер норвежского парламента подал в отставку

Из-за перерасхода бюджета на ремонт зданий парламента его спикер Улемик Томмессен подал в отставку. В ближайшие недели состоятся выборы нового президента Стортинга (норвежского парламента).

Спикер норвежского парламента подал в отставку


8 марта президент национального собрания Норвегии Улемик Томмессен подал в отставку. Причина – разгоревшийся скандал вокруг выделения средств на ремонт и реконструкцию нескольких зданий парламента Норвегии.

Первоначально ремонт и реконструкцию намеревались произвести за 70 млн норвежских крон крон (почти 9 млн долларов), но после согласования проекта, бюджет ремонтных работ составил 1,1 млрд крон. Ремонтировать здания парламента начали летом 2014 года. С тех пор из бюджета страны выделяли дополнительные средства. В результате расходы возросли до 2,3 млрд крон.

Скандал же начался в 2015 году, и достиг своего апогея, когда объявили, что в ранее согласованный бюджет уложиться нельзя. Томмессен видел корень возникших проблем в ошибках привлечённой консалтинговой компании, разрабатывавшей уровень расходов. Представители компании все обвинения отвергли.
Политика
Добавил: George21 Вчера, 23:00
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