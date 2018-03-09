Спикер норвежского парламента подал в отставку

8 марта президент национального собрания Норвегии Улемик Томмессен подал в отставку. Причина – разгоревшийся скандал вокруг выделения средств на ремонт и реконструкцию нескольких зданий парламента Норвегии.Первоначально ремонт и реконструкцию намеревались произвести за 70 млн норвежских крон крон (почти 9 млн долларов), но после согласования проекта, бюджет ремонтных работ составил 1,1 млрд крон. Ремонтировать здания парламента начали летом 2014 года. С тех пор из бюджета страны выделяли дополнительные средства. В результате расходы возросли до 2,3 млрд крон.Скандал же начался в 2015 году, и достиг своего апогея, когда объявили, что в ранее согласованный бюджет уложиться нельзя. Томмессен видел корень возникших проблем в ошибках привлечённой консалтинговой компании, разрабатывавшей уровень расходов. Представители компании все обвинения отвергли.