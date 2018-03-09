Минивэн Mitsubishi Xpander выходит на новый рынок

При этом в Индонезии компактвэн Mitsubishi Xpander уже стал бестселлером, собрав за два месяца более 40 тысяч заказов. Стоимость базовой комплектации автомобиля по нынешнему курсу стартует от 800 000 рублей.Кросс-вэн Mitsubishi Xpander рассчитан на 7 посадочных мест. Под капотом автомобиля установлен бензиновый двигатель 4A91 объёмом 1,5 литра производительностью 120 лошадиных сил. Комплектуется агрегат либо «механикой», либо «автоматом», а также передним приводом.В оснащение минивэна входит система курсовой устойчивости, запуск двигателя с кнопки, система удержания полосы движения, продвинутый мультимедийный комплекс Smartphone Link Display Audio, камера кругового видеообзора и панорамная крыша.