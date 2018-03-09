Версия смартфона Xiaomi Redmi 5A получит увеличенный объем памяти
Xiaomi продолжает удивлять своих фанатов выпуском и модификацией различных гаджетов. На этот раз, известный и наиболее популярный во всем мире производитель электроники Китая, продемонстрировал обновление версии модели смартфона - Redmi 5A.
Разработчики модифицировали телефон, добавлением 5-дюймового экрана формата 720p и тыльной камерой на 13-мегапикселей с автофокусом. В аппарате установлена модель четырех ядерного процессора - ARM Cortex-A53, а так же три гигабайта оперативной и 32 гигабайта постоянной памяти.
Относительно ценового диапазона, определенной информации пока нет. Все указывает на то, что для обновленного Redmi 5A, стоимость увеличится, относительно своего недавнего предшественника, продаваемого ритейлерами за 6,5 тыс. рублей.
Все указывает на то, что руководство Xiaomi планирует дальнейшее налаживание выпуска новых телефонов, и на это есть основания, так как спрос и популярность все больше возрастает среди пользователей мира.
Разработчики модифицировали телефон, добавлением 5-дюймового экрана формата 720p и тыльной камерой на 13-мегапикселей с автофокусом. В аппарате установлена модель четырех ядерного процессора - ARM Cortex-A53, а так же три гигабайта оперативной и 32 гигабайта постоянной памяти.
Относительно ценового диапазона, определенной информации пока нет. Все указывает на то, что для обновленного Redmi 5A, стоимость увеличится, относительно своего недавнего предшественника, продаваемого ритейлерами за 6,5 тыс. рублей.
Все указывает на то, что руководство Xiaomi планирует дальнейшее налаживание выпуска новых телефонов, и на это есть основания, так как спрос и популярность все больше возрастает среди пользователей мира.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:00