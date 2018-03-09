Черепаха в ЮАР чудом спаслась от стада слонов
В южноафриканском национальном парке Крюгера в объектив видеокамеры попало чудесное спасение черепахи от стада слонов. Черепаха находилась на берегу водоема в то время, когда туда пришла толпа диких слонов, и любой неосторожный шаг для рептилии мог стать последним.
Некоторые пользователи видеохостинга YouTube, посмотревшие видео, написали в комментариях, что боялись смотреть ролик, пока слоны не ушли, а черепаха в целости и сохранности не уползла от водоема подальше. Другие отметили, что пока слоны проходили мимо, у черепахи пронеслась вся жизнь перед глазами.
Однако некоторые зрители заметили, что слоны на самом деле видели черепаху и даже прикасались к ней хоботом, поэтому они осознавали, что перед ними живое существо. Слоны являются одними из самых умных животных на планете, они способны узнавать себя в зеркале, чего большинство зверей делать не умеет.
Ролик сотрудники парка опубликовали на своем YouTube-канале, куда они периодически загружают видео с многочисленными животными — обитателями заповедника. Сюжеты роликов разнятся, но всех их объединяет то, что сделаны они в реальных диких условиях, поэтому они пользуются популярностью у более полумиллиона человек.
Некоторые пользователи видеохостинга YouTube, посмотревшие видео, написали в комментариях, что боялись смотреть ролик, пока слоны не ушли, а черепаха в целости и сохранности не уползла от водоема подальше. Другие отметили, что пока слоны проходили мимо, у черепахи пронеслась вся жизнь перед глазами.
Однако некоторые зрители заметили, что слоны на самом деле видели черепаху и даже прикасались к ней хоботом, поэтому они осознавали, что перед ними живое существо. Слоны являются одними из самых умных животных на планете, они способны узнавать себя в зеркале, чего большинство зверей делать не умеет.
Ролик сотрудники парка опубликовали на своем YouTube-канале, куда они периодически загружают видео с многочисленными животными — обитателями заповедника. Сюжеты роликов разнятся, но всех их объединяет то, что сделаны они в реальных диких условиях, поэтому они пользуются популярностью у более полумиллиона человек.
В мире
Добавил: Tatiana Вчера, 21:45