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Черепаха в ЮАР чудом спаслась от стада слонов

В южноафриканском национальном парке Крюгера в объектив видеокамеры попало чудесное спасение черепахи от стада слонов. Черепаха находилась на берегу водоема в то время, когда туда пришла толпа диких слонов, и любой неосторожный шаг для рептилии мог стать последним.

Черепаха в ЮАР чудом спаслась от стада слонов


Некоторые пользователи видеохостинга YouTube, посмотревшие видео, написали в комментариях, что боялись смотреть ролик, пока слоны не ушли, а черепаха в целости и сохранности не уползла от водоема подальше. Другие отметили, что пока слоны проходили мимо, у черепахи пронеслась вся жизнь перед глазами.

Однако некоторые зрители заметили, что слоны на самом деле видели черепаху и даже прикасались к ней хоботом, поэтому они осознавали, что перед ними живое существо. Слоны являются одними из самых умных животных на планете, они способны узнавать себя в зеркале, чего большинство зверей делать не умеет.



Ролик сотрудники парка опубликовали на своем YouTube-канале, куда они периодически загружают видео с многочисленными животными — обитателями заповедника. Сюжеты роликов разнятся, но всех их объединяет то, что сделаны они в реальных диких условиях, поэтому они пользуются популярностью у более полумиллиона человек.
В мире
Добавил: Tatiana Вчера, 21:45
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