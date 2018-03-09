Черепаха в ЮАР чудом спаслась от стада слонов

Некоторые пользователи видеохостинга YouTube, посмотревшие видео, написали в комментариях, что боялись смотреть ролик, пока слоны не ушли, а черепаха в целости и сохранности не уползла от водоема подальше. Другие отметили, что пока слоны проходили мимо, у черепахи пронеслась вся жизнь перед глазами.Однако некоторые зрители заметили, что слоны на самом деле видели черепаху и даже прикасались к ней хоботом, поэтому они осознавали, что перед ними живое существо. Слоны являются одними из самых умных животных на планете, они способны узнавать себя в зеркале, чего большинство зверей делать не умеет.Ролик сотрудники парка опубликовали на своем YouTube-канале, куда они периодически загружают видео с многочисленными животными — обитателями заповедника. Сюжеты роликов разнятся, но всех их объединяет то, что сделаны они в реальных диких условиях, поэтому они пользуются популярностью у более полумиллиона человек.