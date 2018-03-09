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Барак Обама хочет выпустить свое шоу на Netflix

Стало известно, что стриминговая компания Netflix ведет переговоры с бывшим президентом США Бараком Обамой касательно запуска нового шоу. Так Обама хочет выпустить программу с общественно-политической тематикой, в которой будут указываться все актуальные проблемы современного общества.

Барак Обама хочет выпустить свое шоу на Netflix


На данный момент стороны не договорились о том, в каком формате должна быть передача, но уже известно, что жена бывшего президента Мишель Обама тоже будет принимать участие в шоу.

Некоторые источники отмечают, что Барак Обама с помощью своей передачи не собирается обсуждать политику Дональда Трампа, а вместо этого он сосредоточится на проблемах, с которыми столкнулся во время своего президентского срока. Таким образом, в шоу станут обсуждать миграцию, здравоохранение, права избирателей и проблему изменения климата. Не исключается и тема здорового питания от супруги Обамы.

На данный момент Барак Обама занят написанием мемуаров. Ранее появлялась информация о том, что ему и его супруге предложили 65 млн. долларов представители компании Penguin Random House за написание двух книг о жизни и работе в Белом доме.
Политика
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:30
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