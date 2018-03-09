Барак Обама хочет выпустить свое шоу на Netflix

На данный момент стороны не договорились о том, в каком формате должна быть передача, но уже известно, что жена бывшего президента Мишель Обама тоже будет принимать участие в шоу.Некоторые источники отмечают, что Барак Обама с помощью своей передачи не собирается обсуждать политику Дональда Трампа, а вместо этого он сосредоточится на проблемах, с которыми столкнулся во время своего президентского срока. Таким образом, в шоу станут обсуждать миграцию, здравоохранение, права избирателей и проблему изменения климата. Не исключается и тема здорового питания от супруги Обамы.На данный момент Барак Обама занят написанием мемуаров. Ранее появлялась информация о том, что ему и его супруге предложили 65 млн. долларов представители компании Penguin Random House за написание двух книг о жизни и работе в Белом доме.