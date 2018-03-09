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Каждый четвертый российский школьник тратит свои деньги на чипсы

Свои карманные деньги большинство российских школьников тратят на чипсы, булочки, конфеты и газировку.

Каждый четвертый российский школьник тратит свои деньги на чипсы


В ходе анкетирования 1,3 тысячи учеников московских школ, проведенных специалистами НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ, выяснилось, что у 27% школьников любимое лакомство – чипсы. Кроме них, 26% детей покупают булочки, у 20% карманные деньги идут на конфеты, у 17% – на сладкие газированные напитки,

Десять процентов школьников едят исключительно дома по причине отсутствия карманных денег или они стесняются кушать в компании друзей.

По убеждению экспертов такой рацион и такие привычки детей и подростков в питании в большинстве случаев могут привести к ожирению. Специалисты предлагают на законодательном уровне ограничить рекламу этих продуктов, которые формируют вкусовые привычки и предпочтения у детей.

Родителям же ученые советуют не только рассказывать детям о пользе молока, творога, рыбы, мяса, овощей, но и подавать личный пример, формируя у подрастающего поколения основные принципы здорового питания.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 21:15
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