Каждый четвертый российский школьник тратит свои деньги на чипсы

В ходе анкетирования 1,3 тысячи учеников московских школ, проведенных специалистами НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ, выяснилось, что у 27% школьников любимое лакомство – чипсы. Кроме них, 26% детей покупают булочки, у 20% карманные деньги идут на конфеты, у 17% – на сладкие газированные напитки,Десять процентов школьников едят исключительно дома по причине отсутствия карманных денег или они стесняются кушать в компании друзей.По убеждению экспертов такой рацион и такие привычки детей и подростков в питании в большинстве случаев могут привести к ожирению. Специалисты предлагают на законодательном уровне ограничить рекламу этих продуктов, которые формируют вкусовые привычки и предпочтения у детей.Родителям же ученые советуют не только рассказывать детям о пользе молока, творога, рыбы, мяса, овощей, но и подавать личный пример, формируя у подрастающего поколения основные принципы здорового питания.