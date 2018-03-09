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В Китае заявили о намерении сделать юань мировой валютой

По заверению главы Народного банка КНР, для достижения цели основные процедуры уже проведены.

В Китае заявили о намерении сделать юань мировой валютой


Китай и дальше будет способствовать интернационализации юаня. Если финансовый рынок страны будет и в дальнейшем проявлять тенденцию к все большей открытости, то, по убеждению главы Народного банка КНР Чжоу Сяочуаня, юань может стать мировой резервной валютой.

При этом финансист отметил, что основные процедуры для интернализации юаня уже пройдены. Эти меры, уже сейчас позволяют использовать юань в торговле и в инвестициях. Юань также с 1 октября 2016 года был включен в корзину валют SDR (специальных прав заимствования). До этого в корзину входили американский доллар, евро, английский фунт стерлингов и японская иена.
Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 20:45
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