Чанг Ченг: Lenovo S5 будет мощнее Xiaomi Redmi Note 5
Вице-президент компании Lenovo Group Чанг Ченг недавно заявил о том, что смартфон Lenovo S5, который покажут 20 марта, должен стать мощнее, чем китайское устройство Redmi Note 5. Такую мысль о смартфоне Ченг выразил в социальной сети Weibo.
Стоит отметить, что подобное заявление Ченга было ответом на сетевой тизер Redmi Note 5. Генеральный директор компании Xiaomi указал, что новинка получит процессор Snapdragon 636 и шесть гигабайт оперативной памяти.
Что касается тизерного изображения Lenovo S5, то на нем можно увидеть красный девайс с аккуратными сглаженными углами. На задней панели телефона расположился сдвоенный модуль основной камеры, вспышка с правым позиционированием и датчик сканирования подушечки пальца. Однозначно дисплей смартфона обладает соотношением сторон 18:9. Эксперты считают, что Lenovo S5 очень напоминает с виду Lenovo K520.
Пока что есть данные о том, что S5 оснастят тонким корпусом, при этом емкость аккумулятора будет на уровне 6 тысяч мАч. Также выделяется операционная система ZUI Android с оболочкой ZUK.
Стоит отметить, что подобное заявление Ченга было ответом на сетевой тизер Redmi Note 5. Генеральный директор компании Xiaomi указал, что новинка получит процессор Snapdragon 636 и шесть гигабайт оперативной памяти.
Что касается тизерного изображения Lenovo S5, то на нем можно увидеть красный девайс с аккуратными сглаженными углами. На задней панели телефона расположился сдвоенный модуль основной камеры, вспышка с правым позиционированием и датчик сканирования подушечки пальца. Однозначно дисплей смартфона обладает соотношением сторон 18:9. Эксперты считают, что Lenovo S5 очень напоминает с виду Lenovo K520.
Пока что есть данные о том, что S5 оснастят тонким корпусом, при этом емкость аккумулятора будет на уровне 6 тысяч мАч. Также выделяется операционная система ZUI Android с оболочкой ZUK.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:30