Чанг Ченг: Lenovo S5 будет мощнее Xiaomi Redmi Note 5

Стоит отметить, что подобное заявление Ченга было ответом на сетевой тизер Redmi Note 5. Генеральный директор компании Xiaomi указал, что новинка получит процессор Snapdragon 636 и шесть гигабайт оперативной памяти.Что касается тизерного изображения Lenovo S5, то на нем можно увидеть красный девайс с аккуратными сглаженными углами. На задней панели телефона расположился сдвоенный модуль основной камеры, вспышка с правым позиционированием и датчик сканирования подушечки пальца. Однозначно дисплей смартфона обладает соотношением сторон 18:9. Эксперты считают, что Lenovo S5 очень напоминает с виду Lenovo K520.Пока что есть данные о том, что S5 оснастят тонким корпусом, при этом емкость аккумулятора будет на уровне 6 тысяч мАч. Также выделяется операционная система ZUI Android с оболочкой ZUK.