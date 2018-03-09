АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Росстат: Россияне стали лидерами по туризму в Финляндии в начале года

Количество посещений Финляндии со стороны россиян за последний год достигло более 6,26 млн. В результате, туристы из России только за прошедший год посетили эту страну на 80 тыс. посещений больше. Эти данные сообщил Росстат.

Россияне по своей численности и по количеству посещений Финляндии значительно определили всех остальных туристов из Европы. Это данные, которые были опубликованы в начале года чиновниками Росстата. По этим сведениям, туристы из России провели 164 тыс. ночевок в финских отелях (из почти 700 тысяч). Больше всего отмечено поездок в Лапландию и на Юг страны, где находится и столица.

Росстат: Россияне стали лидерами по туризму в Финляндии в начале года


Рост посещений достиг более 80 тысяч (+14%) по сравнению с предыдущим годом. В результате, общее количество превысило 6,26 млн. Особенно повлияли на такую тенденцию роста постепенное закрытие туристического рынка для состоятельных россиян, попавших под санкции, которые теперь ищут новые маршруты, которые раньше были менее востребованы.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 16:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Барак Обама хочет выпустить свое шоу на Netflix
Каждый четвертый российский школьник тратит свои
ПикапаHolden Colorado получил две новые спецверсии
В Сети появился видеоролик мучений Ольги Бузовой
В Китае заявили о намерении сделать юань мировой
Чанг Ченг: Lenovo S5 будет мощнее Xiaomi Redmi
Ученые выяснили, что "детский" голос привлекает
Любовь Толкалина подогревает интерес поклонников
Ксения Собчак опубликовала новую фотографию
Ученые обнаружили бактерии, которые питаются
Пользователи форума Reddit приняли питерский
Apple разработала водонепроницаемый кабель для
Вместо поздравлений с 8 марта Ксения Собчак
Стало известно о датах анонсов Vivo X21 и Vivo V9
Представлен телефон Energizer Power Max P20 с
Илья Яббаров задумался об уходе с проекта «Дом-2»
С активов Каддафи пропало 10 миллиардов евро
От Дейр-эз-Зора до Восточной Гуты: почему боевики
Японцы разрабатывают трехрядный кроссовер Honda
Ученые разработали новые технологии доставки
Дани Алвес отрицает вытирание соплей об Роналду
Генетические исследования помогли ученым впервые
Команда Ubisoft намерена серьезно заняться
В Америке заметили кризис мужского пола
Одежда будущего будет накапливать энергию из
В центре Киева состоялся митинг сторонников
Глава центра освобождения пленных был задержан
Росстат: Россияне стали лидерами по туризму в
Правительство Эстонии: Разрешено строительство
Эксперты отмечают: строительный рынок в 2018 году
Просмотреть все новости