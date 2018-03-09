Росстат: Россияне стали лидерами по туризму в Финляндии в начале года
Количество посещений Финляндии со стороны россиян за последний год достигло более 6,26 млн. В результате, туристы из России только за прошедший год посетили эту страну на 80 тыс. посещений больше. Эти данные сообщил Росстат.
Россияне по своей численности и по количеству посещений Финляндии значительно определили всех остальных туристов из Европы. Это данные, которые были опубликованы в начале года чиновниками Росстата. По этим сведениям, туристы из России провели 164 тыс. ночевок в финских отелях (из почти 700 тысяч). Больше всего отмечено поездок в Лапландию и на Юг страны, где находится и столица.
Рост посещений достиг более 80 тысяч (+14%) по сравнению с предыдущим годом. В результате, общее количество превысило 6,26 млн. Особенно повлияли на такую тенденцию роста постепенное закрытие туристического рынка для состоятельных россиян, попавших под санкции, которые теперь ищут новые маршруты, которые раньше были менее востребованы.
Россияне по своей численности и по количеству посещений Финляндии значительно определили всех остальных туристов из Европы. Это данные, которые были опубликованы в начале года чиновниками Росстата. По этим сведениям, туристы из России провели 164 тыс. ночевок в финских отелях (из почти 700 тысяч). Больше всего отмечено поездок в Лапландию и на Юг страны, где находится и столица.
Рост посещений достиг более 80 тысяч (+14%) по сравнению с предыдущим годом. В результате, общее количество превысило 6,26 млн. Особенно повлияли на такую тенденцию роста постепенное закрытие туристического рынка для состоятельных россиян, попавших под санкции, которые теперь ищут новые маршруты, которые раньше были менее востребованы.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 16:45