Любовь Толкалина подогревает интерес поклонников

Популярная актриса Любовь Толкалина интригует своих фанатов. Год назад они узнали о разрыве звезды с супругом. Стоит напомнить, что пара была вместе 20 лет. Узнав данную информацию, поклонники были в шоке. Но на сей раз потряслись не менее от уведенных фотоснимков Толкалиной в компании с Борисом Гребенщиковым.Фанаты утверждают, что между музыкантом и актрисой возник роман. Поводом для более бурного обсуждения стало видео, выложенное Толкалиной на 8 марта, на кадрах актриса исполняет песню Гребенщикова. Поклонники тут же прокомментировали это, как признание в своих чувствах музыканту.Сама артистка сообщила, что их связывают лишь дружеские отношения.