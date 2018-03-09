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Любовь Толкалина подогревает интерес поклонников

Любовь Толкалина подогревает любопытство фанатов новым романом с Гребенщиковым.

Любовь Толкалина подогревает интерес поклонников



Популярная актриса Любовь Толкалина интригует своих фанатов. Год назад они узнали о разрыве звезды с супругом. Стоит напомнить, что пара была вместе 20 лет. Узнав данную информацию, поклонники были в шоке. Но на сей раз потряслись не менее от уведенных фотоснимков Толкалиной в компании с Борисом Гребенщиковым.

Фанаты утверждают, что между музыкантом и актрисой возник роман. Поводом для более бурного обсуждения стало видео, выложенное Толкалиной на 8 марта, на кадрах актриса исполняет песню Гребенщикова. Поклонники тут же прокомментировали это, как признание в своих чувствах музыканту.

Сама артистка сообщила, что их связывают лишь дружеские отношения.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 20:00
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