Пользователи форума Reddit приняли питерский стадион «Зенит-Арена» за НЛО

Через некоторое время пользователи, которые ранее видели «Зенит-Арену» объяснили, что это не летающая тарелка, а современный футбольный стадион «Санкт-Петербург Арена», открытие которого состоялось в 2017 году.Главным автором и дизайнером конструкции выступил японский архитектор Кисе Курокава. Изначально архитектор хотел, чтобы новый петербургский стадион при взгляде на него заставлял человека подумать, что перед ним космический корабль, а не спортивное строение.Пользователи Reddit согласились с тем, что архитектору удалось это воплотить в жизнь. Формы и размеры стадиона вызывают такие ассоциации, а когда объект окутывает туман, становится еще сложнее разобрать, что перед тобой находится.Стоит отметить, что работа над стадионом «Зенит-Арена» стала для Курокавы одной из последних. Спустя год после открытия стадиона архитектор скончался.