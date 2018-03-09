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Пользователи форума Reddit приняли питерский стадион «Зенит-Арена» за НЛО

На форуме Reddit пользователь опубликовал фотоснимок стадиона «Зенит-Арена», сообщив, что это НЛО. На изображении был запечатлен объект, действительно, напоминающий космический корабль, окутанный туманом, который придавал видимость парения НЛО над землей.

Через некоторое время пользователи, которые ранее видели «Зенит-Арену» объяснили, что это не летающая тарелка, а современный футбольный стадион «Санкт-Петербург Арена», открытие которого состоялось в 2017 году.

Пользователи форума Reddit приняли питерский стадион «Зенит-Арена» за НЛО


Главным автором и дизайнером конструкции выступил японский архитектор Кисе Курокава. Изначально архитектор хотел, чтобы новый петербургский стадион при взгляде на него заставлял человека подумать, что перед ним космический корабль, а не спортивное строение.

Пользователи Reddit согласились с тем, что архитектору удалось это воплотить в жизнь. Формы и размеры стадиона вызывают такие ассоциации, а когда объект окутывает туман, становится еще сложнее разобрать, что перед тобой находится.

Стоит отметить, что работа над стадионом «Зенит-Арена» стала для Курокавы одной из последних. Спустя год после открытия стадиона архитектор скончался.
Общество
Добавил: Tatiana Сегодня, 19:30
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