Стало известно о датах анонсов Vivo X21 и Vivo V9

Так устройство Vivo X21 должны показать публике 19 марта в рамках очередной выставки. Некоторые эксперты предполагают, что новинка получит множество различных возможностей, которыми обладал смартфон Vivo X20 Plus UD. Не исключено, что это коснется и дактилоскопического датчика, который могут внедрить под дисплей.Если говорить о смартфоне Vivo V9, то данная модификация должна показаться на публике 27 марта. Отмечается, что телефон оснастят процессором Snapdragon 660 и модулем фронтальной камеры с разрешением 24 мегапикселя.