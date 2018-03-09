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Представлен телефон Energizer Power Max P20 с батареей на 4000 мАч

Компания Energizer представила свою новую разработку – телефон Power Max P20, который получил аккумулятор на 4000 мАч. Таким образом, в режиме автономной работы устройство может работать до 32 дней без подзарядки. При активном использовании девайса, его заряда хватит на 40 часов.

Представлен телефон Energizer Power Max P20 с батареей на 4000 мАч


Интересно, что Energizer Power Max P20 является кнопочной моделью, поскольку в компании Energizer знают о людях, которые до сих пор пользуются подобными модификациями. В целом телефон получил дисплей с диагональю 2,8 дюйма. Также он обладает самыми необходимыми опциями, которые и должны быть в мобильном девайсе. Стоит отметить, что при необходимости Power Max P20 можно использовать в качестве портативной зарядки для другого телефона и потому разработчики внедрили в него полноценный разъем USB.

Помимо этого можно выделить мощный фонарик, Bluetooth 4.0 разъем 3,5 мм и слот для карты памяти microSD.

На рынок Energizer Power Max P20 выйдет этой весной.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:00
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