Представлен телефон Energizer Power Max P20 с батареей на 4000 мАч
Компания Energizer представила свою новую разработку – телефон Power Max P20, который получил аккумулятор на 4000 мАч. Таким образом, в режиме автономной работы устройство может работать до 32 дней без подзарядки. При активном использовании девайса, его заряда хватит на 40 часов.
Интересно, что Energizer Power Max P20 является кнопочной моделью, поскольку в компании Energizer знают о людях, которые до сих пор пользуются подобными модификациями. В целом телефон получил дисплей с диагональю 2,8 дюйма. Также он обладает самыми необходимыми опциями, которые и должны быть в мобильном девайсе. Стоит отметить, что при необходимости Power Max P20 можно использовать в качестве портативной зарядки для другого телефона и потому разработчики внедрили в него полноценный разъем USB.
Помимо этого можно выделить мощный фонарик, Bluetooth 4.0 разъем 3,5 мм и слот для карты памяти microSD.
На рынок Energizer Power Max P20 выйдет этой весной.
Интересно, что Energizer Power Max P20 является кнопочной моделью, поскольку в компании Energizer знают о людях, которые до сих пор пользуются подобными модификациями. В целом телефон получил дисплей с диагональю 2,8 дюйма. Также он обладает самыми необходимыми опциями, которые и должны быть в мобильном девайсе. Стоит отметить, что при необходимости Power Max P20 можно использовать в качестве портативной зарядки для другого телефона и потому разработчики внедрили в него полноценный разъем USB.
Помимо этого можно выделить мощный фонарик, Bluetooth 4.0 разъем 3,5 мм и слот для карты памяти microSD.
На рынок Energizer Power Max P20 выйдет этой весной.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:00