Японцы разрабатывают трехрядный кроссовер Honda BR-V

Актуальная генерация кроссовера Honda BR-V не может реализовываться в Китае, США и Европе, так как не соответствует требованиям безопасности. Данную проблему японские производители планируют исправить в новом поколении автомобиля, который будет построен на современной платформе.Габариты кроссовера Honda BR-V составляют 4453х1735х1666 мм, а размер его колёсной базы — 2 662 мм. Задние сиденья у трёхрядного кроссовера складываются, благодаря чему в багажнике увеличивается вместительность.В моторную гамму автомобиля входит бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра производительностью 100 лошадиных сил и турбодизельный агрегат такого же объёма и мощности. Оба двигателя комплектуются либо механической трансмиссией, либо вариатором CVT, а также для кроссовера доступен полный или передний привод.В базовую модификацию кроссовера входят передние аэрбеги, система стабилизации, кондиционер, штатная стереосистема, ABS и EBD. Стоимость Honda BR-V на малазийском рынке составит от 19 000 долларов.