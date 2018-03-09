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Японцы разрабатывают трехрядный кроссовер Honda BR-V

Трёхрядный кроссовер Honda BR-V новой генерации разрабатывают японские производители. В настоящее время пока не известно, когда именно новинку ведут на рынок.

Японцы разрабатывают трехрядный кроссовер Honda BR-V


Актуальная генерация кроссовера Honda BR-V не может реализовываться в Китае, США и Европе, так как не соответствует требованиям безопасности. Данную проблему японские производители планируют исправить в новом поколении автомобиля, который будет построен на современной платформе.

Габариты кроссовера Honda BR-V составляют 4453х1735х1666 мм, а размер его колёсной базы — 2 662 мм. Задние сиденья у трёхрядного кроссовера складываются, благодаря чему в багажнике увеличивается вместительность.

В моторную гамму автомобиля входит бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра производительностью 100 лошадиных сил и турбодизельный агрегат такого же объёма и мощности. Оба двигателя комплектуются либо механической трансмиссией, либо вариатором CVT, а также для кроссовера доступен полный или передний привод.

В базовую модификацию кроссовера входят передние аэрбеги, система стабилизации, кондиционер, штатная стереосистема, ABS и EBD. Стоимость Honda BR-V на малазийском рынке составит от 19 000 долларов.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:15
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