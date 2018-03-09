Дани Алвес отрицает вытирание соплей об Роналду

«В моей работе не стоит огорчаться, если ты не попал в состав, потому что это часть повседневной жизни. Но вот необходимость читать и видеть подобные вещи... Оставлю такой бред глупым людям», - так выразился Дани Алвес на своей странице в социальной сети.Как бы там ни было, показанный на видеоповторе момент можно трактовать по-разному. В целом между Роналду и Алвесом в двух матчах нередко возникали различные моменты, поскольку игроки часто встречались на одном фланге.Напомним, что после счета 3-1 у себя дома, «Реал» укрепил успех победой «1-2» и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов УЕФА.