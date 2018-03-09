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Дани Алвес отрицает вытирание соплей об Роналду

Дани Алвеса, защитника клуба «Пари Сен-Жермен», обвинили в том, что он якобы вытер сопли об форму Роналду во время ответного матча «ПСЖ» и «Реала» во Франции. Тем не менее, сам футболист отрицает это и по такому случаю в сети Twitter.

Дани Алвес отрицает вытирание соплей об Роналду


«В моей работе не стоит огорчаться, если ты не попал в состав, потому что это часть повседневной жизни. Но вот необходимость читать и видеть подобные вещи... Оставлю такой бред глупым людям», - так выразился Дани Алвес на своей странице в социальной сети.

Как бы там ни было, показанный на видеоповторе момент можно трактовать по-разному. В целом между Роналду и Алвесом в двух матчах нередко возникали различные моменты, поскольку игроки часто встречались на одном фланге.

Напомним, что после счета 3-1 у себя дома, «Реал» укрепил успех победой «1-2» и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов УЕФА.
Спорт
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:00
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