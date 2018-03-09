Правительство Эстонии: Разрешено строительство газопровода по дну Финского залива

Госкомпания из Эстонии Elering получила в четверг разрешение на строительство в текущем году газопровода под названием Balticconnector между из Финляндией. Эта новая ветка свяжет нити трубопровода из Норвегии, которые ранее дифференцировали поставки голубого топлива в Суоми.Одновременно "Газпром" теряет свои ведущие позиции в Европе, на место которого приходит газ из Норвегии, США и с 2022 года планируются поставки с месторождения "Левиафан" (Израиль). Строительство начнется от эстонского полуострова Паккри через Финский залив до финского городка Инко. В эстонских водах длина газопровода составит 33 километра, при общей длине всего 150 км. По мнению эстонских чиновников: "Диктату Москвы приходит конец."