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В Америке заметили кризис мужского пола

Согласно исследованиям, вследствие такого кризиса у мужчин снижается уровень тестостерона и они претерпевают физиологические изменения.

В Америке заметили кризис мужского пола


В Соединенных Штатах существует национальная программа, в целом посвященная американским мужчинам. В рамках программы приведена статистика, свидетельствующая, что мужчины в США во всем начали уступать женщинам.

Исследователи обеспокоены тем фактом, что в Америке в последнее время сохраняются на высоком уровне случаи суицида среди мужчин среднего возраста. Молодые люди показывают в учёбе низкие результаты, чрезмерно увлекаются видеоиграми, алкоголем, наркотиками, уходя от реальности и решения реальных задач; нарушают закон, что, в частности, вытекает в массовые расстрелы. Картина в результате исследования нарисовалась достаточно удручающая.

Вдобавок ко всему, американские мужчины живут в среднем на пять лет меньше своих соотечественниц.
Но самое печальное, что последствие кризиса имеет физиологическую составляющую: тестостерон падает, количество сперматозоидов в эякуляте американцев резко сократилось – почти на шестьдесят процентов.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 17:30
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