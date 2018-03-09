В Америке заметили кризис мужского пола

В Соединенных Штатах существует национальная программа, в целом посвященная американским мужчинам. В рамках программы приведена статистика, свидетельствующая, что мужчины в США во всем начали уступать женщинам.Исследователи обеспокоены тем фактом, что в Америке в последнее время сохраняются на высоком уровне случаи суицида среди мужчин среднего возраста. Молодые люди показывают в учёбе низкие результаты, чрезмерно увлекаются видеоиграми, алкоголем, наркотиками, уходя от реальности и решения реальных задач; нарушают закон, что, в частности, вытекает в массовые расстрелы. Картина в результате исследования нарисовалась достаточно удручающая.Вдобавок ко всему, американские мужчины живут в среднем на пять лет меньше своих соотечественниц.Но самое печальное, что последствие кризиса имеет физиологическую составляющую: тестостерон падает, количество сперматозоидов в эякуляте американцев резко сократилось – почти на шестьдесят процентов.