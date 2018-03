Команда Ubisoft намерена серьезно заняться разработкой Tom Clancy’s The Division 2

Создание игры Tom Clancy’c The Division планировали, как прорыв в области игровой индустрии, однако разочарованием для многих пользователей стала не только графика, но и вся концепция игры, которая была шутером, а стала RPG. Руководство компании соответственно отреагировало, исправлением стал выпуск массы патчей и дополнений, которые существенно улучшили качественный уровень игрового продукта.Инициативой сотрудников Ubisoft стало регулярное проведение встреч со своими поклонниками, фанаты так же могут участвовать в запуске различных трансляций, цель которых – получить информацию и отзывы о всех разработанных корпорацией играх. В ходе проведения в Twitch одного из подобных стримов, прозвучало подтверждение разработчиков, что часть команды уже заняты разработкой Tom Clancy’c The Division 2, с использованием улучшенного варианта движка Snowdrop, причем первая игра использовала эту же платформу.На желание поклонников разведать больше информации о Tom Clancy’c The Division 2, от официальных представителей подробной информации не поступило. Они настаивают на ожидании июня месяца, до начала Electronic Entertainment Expo 2018, там уже игра будет представлена официально для общественности.