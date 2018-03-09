В центре Киева состоялся митинг сторонников Саакашвили

Данный митинг состоялся в парковой зоне, названной в честь украинского поэта Тараса Шевченко. Активисты вынесли свои требование Петру Порошенко, покинуть кресло президента, а также подать в отставку генеральному прокурору Украины Юрию Луценко. Демонстранты хотят добиться решения вопроса с коррупцией и предлагают создать Антикоррупционный суд.Митингующие планировали передать свои требования президенту лично 9 марта около памятника Шевченко.