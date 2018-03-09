Глава центра освобождения пленных был задержан

Недавно был задержан лидер украинского центра освобождения пленных – Владимир Рубан. Происшествие случилось на границе между Донецкой Республикой и блокпостом въезда в Украину. Само задержание произошло силовиками, о чем свидетельствует заснятое видео случившегося. Содержание видеоролика включает с себя процедуру задержания и саму причину, а именно незаконная перевозка оружия. В видеоролике видно, как глава центра стоит возле открытого багажника автомобиля, с которого было выгружено оружие и боеприпасы.По словам Георгия Тука, заместителя министра по вопросам «временной оккупации территорий», украинского деятеля обвиняют в попытке перевоза запрещенных предметов, спрятанных в мебели. Сам Рубан предстал под видом переселенца. Тука опубликовал фотоснимки, на которых виднелось множество автоматов и снарядов для РПГ. На данный момент информация об официальном задержании еще не подтвердилась.Глава центра способствует ведению переговоров касаемо обмена пленных с 2014 года. В феврале прошлого года Рубан побывал в ДНР и ЛНР, нарушивши порядок пересечения границы, что стало причиной аннуляции разрешения СБУ на въезд в республики.