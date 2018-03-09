Эксперты отмечают: строительный рынок в 2018 году значительно снизит объемы

В 2018 году в целом по России объемы строительства снизились от 4 до 40%, по сведениям риэлторов. В результате существенно снизилось предложение, а цены на новостройки начали постепенно возрастать. Например, в Ростовской области произошло снижение объемов жилищного строительства. По данным Ростовстата, в прошедшем году в этой южной области было построено более 2,3 млн кв. м жилья,(+1,8%).По этой позиции Ростов-на-Дону раньше отставал от Краснодара, однако сейчас положение выровнялось на более низком уровне в плане того, что в обоих регионах снижение составило более 3%. Николай Безуглов, глава министерства строительства Ростовской области сказал на пресс-конференции, что прогноз на текущий год пока не представлен и планы по вводу жилья еще не утверждены. По его мнению, результат будет меньше, чем в прошедшем году.