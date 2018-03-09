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Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель прибыли в роддом

Сегодня стало известно о том, что Дмитрий Дмитренко доставил свою беременную жену Ольгу Рапунцель в перинатальный центр. Пока не ясно, стал ли этот визит плановым для девушки или же речь идет о начавшихся родах.

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель прибыли в роддом

Напомним, что супруги покинули периметр несколько недель назад. Они сняли квартиру в столице и начали активного готовиться к приближению заветного момента, который, по словам Димы, назначен на конец марта.

Фанаты беременной участницы телепроекта «Дом-2» сразу же принялись гадать, действительно ли Оля вернется из роддома уже с малышкой на руках или же отправилась в роддом на консультацию.

Кроме того, некоторые предположили, что за несколько дней до назначенного срока родов у Рапунцель вполне могли возникнуть проблемы, ведь во время всего срока своей беременности она не прислушивалась к рекомендациям врача, постоянно нервничала, кричала и устраивала истерики.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:42
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