Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель прибыли в роддом
Сегодня стало известно о том, что Дмитрий Дмитренко доставил свою беременную жену Ольгу Рапунцель в перинатальный центр. Пока не ясно, стал ли этот визит плановым для девушки или же речь идет о начавшихся родах.
Напомним, что супруги покинули периметр несколько недель назад. Они сняли квартиру в столице и начали активного готовиться к приближению заветного момента, который, по словам Димы, назначен на конец марта.
Фанаты беременной участницы телепроекта «Дом-2» сразу же принялись гадать, действительно ли Оля вернется из роддома уже с малышкой на руках или же отправилась в роддом на консультацию.
Кроме того, некоторые предположили, что за несколько дней до назначенного срока родов у Рапунцель вполне могли возникнуть проблемы, ведь во время всего срока своей беременности она не прислушивалась к рекомендациям врача, постоянно нервничала, кричала и устраивала истерики.
Напомним, что супруги покинули периметр несколько недель назад. Они сняли квартиру в столице и начали активного готовиться к приближению заветного момента, который, по словам Димы, назначен на конец марта.
Фанаты беременной участницы телепроекта «Дом-2» сразу же принялись гадать, действительно ли Оля вернется из роддома уже с малышкой на руках или же отправилась в роддом на консультацию.
Кроме того, некоторые предположили, что за несколько дней до назначенного срока родов у Рапунцель вполне могли возникнуть проблемы, ведь во время всего срока своей беременности она не прислушивалась к рекомендациям врача, постоянно нервничала, кричала и устраивала истерики.