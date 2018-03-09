Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель прибыли в роддом

Напомним, что супруги покинули периметр несколько недель назад. Они сняли квартиру в столице и начали активного готовиться к приближению заветного момента, который, по словам Димы, назначен на конец марта.Фанаты беременной участницы телепроекта «Дом-2» сразу же принялись гадать, действительно ли Оля вернется из роддома уже с малышкой на руках или же отправилась в роддом на консультацию.Кроме того, некоторые предположили, что за несколько дней до назначенного срока родов у Рапунцель вполне могли возникнуть проблемы, ведь во время всего срока своей беременности она не прислушивалась к рекомендациям врача, постоянно нервничала, кричала и устраивала истерики.