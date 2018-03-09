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Ксения Собчак назвала запрет на въезд в Украину очередной глупостью правительства этой страны

Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2», а ныне кандидат на пост главы государства Ксения Собчак прокомментировала ситуацию с запретом Украины посетить ей Крым.

Напомним, что несколько недель назад девушка собрала все необходимые документы и направила их в миграционную службу и посольство Украины с просьбой разрешить ей посетить Крым, который уже несколько лет является российским полуостровом.

Ксения Собчак назвала запрет на въезд в Украину очередной глупостью правительства этой страны

Официального ответа теледива так и не получила, однако оказалась в базе данных скандально известного сайта «Миротворец», куда заносятся «враги» страны.

Ксения назвала такой поступок очередной глупостью, поскольку попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной.

Более того, она почеркнула, что в Крым планировала наведать с гуманитарной целью, а не с предвыборной агитацией, поскольку считает жителей полуострова украинцами.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:21
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