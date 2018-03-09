Ксения Собчак назвала запрет на въезд в Украину очередной глупостью правительства этой страны

Напомним, что несколько недель назад девушка собрала все необходимые документы и направила их в миграционную службу и посольство Украины с просьбой разрешить ей посетить Крым, который уже несколько лет является российским полуостровом.Официального ответа теледива так и не получила, однако оказалась в базе данных скандально известного сайта «Миротворец», куда заносятся «враги» страны.Ксения назвала такой поступок очередной глупостью, поскольку попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной.Более того, она почеркнула, что в Крым планировала наведать с гуманитарной целью, а не с предвыборной агитацией, поскольку считает жителей полуострова украинцами.