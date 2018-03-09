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В сеть выложили фотографии нового седана Volvo S60 без камуфляжа

Накануне в сеть утекли шпионские снимки седана Volvo S60 свежей генерации без камуфляжного покрытия. Автомобиль охотники за сенсациями сфотографировали в городе Торсленде на предприятии шведской компании.

В сеть выложили фотографии нового седана Volvo S60 без камуфляжа


Новый седан Volvo S60 во многом напоминает автомобиль Volvo S90. Как будет выглядеть серийная версия автомобиля Volvo S60 в настоящее время неизвестно, так как фотошпионам удалось запечатлеть только заднюю и боковую части автомобиля. Ранее в сеть выкладывали снимки тестового прототипа Volvo S60, скрытого под камуфляжную плёнку.

Новый седан построен на платформе SPA, которая подразумевает поперечное расположение двигателя. По предположению экспертов, новый Volvo S60 будет оснащён теми же силовыми агрегатами, что и V60. В частности речь идёт о дизельных двигателях D3 и D4, бензиновых Т5 и Т6, а также о двух гибридных моторах.

Официальная презентация седана Volvo S60 состоится в конце лета 2018 года. Автомобиль будет собираться на мощностях американского завода компании.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 16:00
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