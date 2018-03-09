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Мужчина Ольги Бузовой должен будет всепоглощающе ее любить

Вчера, в честь «женского дня» популярная телеведущая и певица Ольга Бузова представила поклонникам новую песню «Она не боится», а также затронула тему своей личной жизни.

Девушка заявила, что верит в любовь, а потому не боится отказывать недостойным мужчинам. Она научилась быть счастливой и не больше не переживает из-за своего одиночества.

Мужчина Ольги Бузовой должен будет всепоглощающе ее любить

Кроме того, теледива сообщила главное требование, которому должны соответствовать все претенденты на ее сердце. Оказалось, что дело не деньгах или внешних данных, а в отношении к ней самой.

«Я верю, что наступит день, и я встречу своего мужчину, который будет любить также всепоглощающе, как и я его», - призналась Оля.

Также Бузова заявила, что новый хит посвятила всем людям, которые, как и она, ждут встречи со своими вторыми половинками.

Стоит отметить, что песня «Она не боится» побила мировой рекорд, ведь возглавила чарт российского iTunes всего за одну минуту. Ранее этого мировой рекорд установила певица Adele, ее песня «Hello» заняла первую строчку за 4 минуты.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:58
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