Бывший муж Ольги Бузовой опять всю игру просидел в запасе

По всей видимости, наставник российского футбольного клуба Юрий Семин не решился выпустить на поле бывшего супруга Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова. Несмотря на отчаянное положение «железнодорожников», футболист снова не появился на поле.Напоминаем, что 8 марта столичный «Локомотив» встретился с мадридским «Атлетико» «в гостях». По результатам матча мадридцы разгромили москвичей со счетом 3:0.Многие уже решили, что муж Анастасии Костенко уже сидит на чемоданах и скоро покинет клуб, который не стал продлевать с ним контракт.