Актер Михаил Ефремов играл спектакль в Самаре пьяным и послал самарцев матом

Седьмого марта в Самаре с гастрольной постановкой пьесы Гарольда Пинтера «Не становись чужим» выступала труппа московского театра «Современник».За спектакль, представляемый на подмостках сцены местного Театра оперы и балета, самарцы заплатили от 4 до 7 тысяч рублей. Но ожидаемого удовольствия от актерской игры столичных артистов не получили.Всему виной – невыразительная игра нетрезвого Михаила Ефремова и его выходки на сцене. Вначале спектакль затянули с его началом на полчаса из-за опоздания Ефремова. После его выхода на сцену обнаружилось его пьяное состояние, вследствие чего он путал слова, забывал текст, говорил тихо. Когда зрители попросили его играть роль погромче, актер послал матом и зрителей, и заодно всю Самару.Многие зрители потеряли терпение, начали расходиться, очень немногие досидели до окончания спектакля.По информации СМИ, в зале присутствовал министр культуры. Похоже, на Михаила Ефремова самарцы уже не пойдут в будущем.