Эксперты отмечают: строительный рынок в 2018 году значительно снизит объемы
По данным риэлторских компаний, в регионах России из-за существенного снижения спроса на новостройки, упало количество предложений. Это произошло потому, считают специалисты, что рынок жилья оказался перенасыщен из-за снижения спроса. В результате произошло и падение строительства в регионах; от 4 до 40% ( в Омской области - падение превысило 41%).
В 2018 году в целом по России объемы строительства снизились от 4 до 40%, по сведениям риэлторов. В результате существенно снизилось предложение, а цены на новостройки начали постепенно возрастать. Например, в Ростовской области произошло снижение объемов жилищного строительства. По данным Ростовстата, в прошедшем году в этой южной области было построено более 2,3 млн кв. м жилья,(+1,8%).
По этой позиции Ростов-на-Дону раньше отставал от Краснодара, однако сейчас положение выровнялось на более низком уровне в плане того, что в обоих регионах снижение составило более 3%. Николай Безуглов, глава министерства строительства Ростовской области сказал на пресс-конференции, что прогноз на текущий год пока не представлен и планы по вводу жилья еще не утверждены. По его мнению, результат будет меньше, чем в прошедшем году.
В 2018 году в целом по России объемы строительства снизились от 4 до 40%, по сведениям риэлторов. В результате существенно снизилось предложение, а цены на новостройки начали постепенно возрастать. Например, в Ростовской области произошло снижение объемов жилищного строительства. По данным Ростовстата, в прошедшем году в этой южной области было построено более 2,3 млн кв. м жилья,(+1,8%).
По этой позиции Ростов-на-Дону раньше отставал от Краснодара, однако сейчас положение выровнялось на более низком уровне в плане того, что в обоих регионах снижение составило более 3%. Николай Безуглов, глава министерства строительства Ростовской области сказал на пресс-конференции, что прогноз на текущий год пока не представлен и планы по вводу жилья еще не утверждены. По его мнению, результат будет меньше, чем в прошедшем году.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 14:00