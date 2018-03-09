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Гигантскому уральскому изумруду россияне подобрали имя «Марьин дар»

Для крупнейшего изумруда, найденного в январе на Урале, в рамках конкурса было подобрано имя. Минералу присвоили название «Марьин дар». Всего же жюри было предложено более 2000 наименований, придуманных россиянами, из которых они выбирали победителя.

По словам представителя госкорпорации Ростех, конкурс прошел успешно и в финале были подведены все результаты. Конкурс состоял из двух этапов. Сначала люди голосовали в социальной сети «ВКонтакте», где люди выбирали наиболее подходящее имя.

Гигантскому уральскому изумруду россияне подобрали имя «Марьин дар»


Затем был собран состав жюри, куда вошли самые известные люди страны и шахтер, обнаруживший уникальный изумруд. Помимо «Марьина дара» на выбор жюри были представлены и другие варианты наименований, в частности «Душа дракона», «Сердце Урала» и «Крым».

Автор названия «Марьин дар» в качестве приза получил набор, в который вошли кулон с изумрудами и серебряные ложки.

Изумруд «Марьин дар» был обнаружен в январе на территории Изумрудных копей Урала. Длина минерала составляет 14 сантиметров, это делает его одним из самых крупных изумрудов на планете.
Общество
Добавил: Tatiana Сегодня, 14:45
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