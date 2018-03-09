Гигантскому уральскому изумруду россияне подобрали имя «Марьин дар»

По словам представителя госкорпорации Ростех, конкурс прошел успешно и в финале были подведены все результаты. Конкурс состоял из двух этапов. Сначала люди голосовали в социальной сети «ВКонтакте», где люди выбирали наиболее подходящее имя.Затем был собран состав жюри, куда вошли самые известные люди страны и шахтер, обнаруживший уникальный изумруд. Помимо «Марьина дара» на выбор жюри были представлены и другие варианты наименований, в частности «Душа дракона», «Сердце Урала» и «Крым».Автор названия «Марьин дар» в качестве приза получил набор, в который вошли кулон с изумрудами и серебряные ложки.Изумруд «Марьин дар» был обнаружен в январе на территории Изумрудных копей Урала. Длина минерала составляет 14 сантиметров, это делает его одним из самых крупных изумрудов на планете.