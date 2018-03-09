В США рассказали о планах «завоевания» мира своим газом

Эти планы озвучил Барри Уортингтон, исполнительный директор энергетической ассоциации США. Выступая на ежегодной международной конференции по энергетике CERAWee в Хьюстоне, он отметил, что объемы экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ) продолжают расти. Таким образом, есть все предпосылки увеличения экспорта в недалеком будущем в четыре раза, сказал Уортингтон.Для осуществления увеличенных объемов экспорта запланировано построить еще не менее пяти экспортных терминалов. По словам Барри Уортингтона, в краткосрочной перспективе должны будут ведены в эксплуатацию терминалы компаний Cheniere Energy и Exxon Mobil.В то же время, американец признал доминирование российского газа в европейских поставках, и что это преимущество сохранится еще очень долгое время.