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ЕС требует от Британии €2,7 млрд компенсации за недополученные таможенные пошлины

ЕС направил Британии официальное прошение, потребовав от Лондона возмещения €2,7 млрд за недополученные таможенные сборы, пишет портал AFP. Европейские политики убеждены, что британские таможенники недостаточно тщательно боролись в нелегальным ввозом китайских товаров на территорию ЕС.

ЕС требует от Британии €2,7 млрд компенсации за недополученные таможенные пошлины


Отдел ЕС по борьбе с мошенническими махинациями уточнил, что с 2017 года объем китайских товаров, завезенных через морские порты Великобритании, вырос почти в 2 раза за прошедшие 3 года. При этом продукция ввозилась на территорию ЕС по заниженной цене.
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:15
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