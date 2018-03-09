Тюнинг-ателье Mansory представили ещё более роскошный Bentley Bentayga Bleurion Edition

Кроссовер Bentley Bentayga в модификации Bleurion Edition стал одним из самых роскошных кроссоверов Женевского автосалона. Кузов автомобиля окрашен в синий колер с особыми чёрными акцентами, что смотрится очень эффектно. Также кроссовер отличается карбоновым обвесом, в состав которого входит увеличенные воздухозаборники, кастомный сплиттер и большой спойлер на багажной двери.Отделка интерьера Bentley Bentayga Bleurion Edition выполнена из кожи синего цвета и алькантры, а на центральной консоли имеются карбоновые и алюминиевые декоративные вставки. В подкапотном пространстве кроссовера установлен тюнингованный мотор W12, производительность которого после доработок выросла до 750 лошадиных сил.