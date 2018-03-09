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Тюнинг-ателье Mansory представили ещё более роскошный Bentley Bentayga Bleurion Edition

Специалисты тюнинг-ателье Mansory представили в Женеве роскошную версию Bentley Bentayga Bleurion Edition. Автомобиль отличается стильной внешностью с обилием синих тонов и прибавит в мощности.

Тюнинг-ателье Mansory представили ещё более роскошный Bentley Bentayga Bleurion Edition


Кроссовер Bentley Bentayga в модификации Bleurion Edition стал одним из самых роскошных кроссоверов Женевского автосалона. Кузов автомобиля окрашен в синий колер с особыми чёрными акцентами, что смотрится очень эффектно. Также кроссовер отличается карбоновым обвесом, в состав которого входит увеличенные воздухозаборники, кастомный сплиттер и большой спойлер на багажной двери.

Отделка интерьера Bentley Bentayga Bleurion Edition выполнена из кожи синего цвета и алькантры, а на центральной консоли имеются карбоновые и алюминиевые декоративные вставки. В подкапотном пространстве кроссовера установлен тюнингованный мотор W12, производительность которого после доработок выросла до 750 лошадиных сил.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:30
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