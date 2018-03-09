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Ксения Бородина с размахом отметила 35-летие в Милане

8 марта знаменитой телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной исполнилось 35 лет. В честь торжественного события девушка решила устроить для себя и друзей по-настоящему шикарный праздник.

Большая и шумная компания знаменитостей в преддверии важного дня прилетела в Милан. Вместе с виновницей торжества в отпуск отправилась Дарья Пынзарь с супругом, Курбан Омаров, Мария Погребняк, а также Татьяна Лялина и многие другие.

Ксения Бородина с размахом отметила 35-летие в Милане

Буквально с самого утра Ксюша начала принимать поздравления от близких людей. Одним из первых теплые слова в адрес Бородиной произнес ее супруг Курбан Омаров. Он опубликовал в Инстаграме трогательный пост, посвятив его своей возлюбленной.

«Моя горячо любимая девочка! Ты родилась в самый женский день день не просто так. Пусть не смолкают сегодня птицы, пусть не хмурятся небеса, пусть всегда сияют радостью твои глаза.Я хочу дарить тебе счастье, радость, добро и благополучие. Я готов весь мир бросить к твоим ногам. Только оставайся всегда самой восхитительной и желанной. С днем рождения, моя любовь», - написал Курбан.

В этот важный день мужчина сделал Бородиной сразу несколько подарков. Счастливая теледива поспешила поделиться с подписчиками фотографией, на которой та позирует с вещами от известных брендов.

Ксения Бородина с размахом отметила 35-летие в Милане

Девушка поблагодарила всех за яркие поздравления. Стоит отметить, что многие знакомые посвятили ей не только посты в соцсетях, но и отправили множество подарков прямиком в Милан.

На протяжении всего дня Ксюша и ее друзья гуляли по городу. Компания осмотрела главные достопримечательности Милана, делясь с удовольствием яркими фотографиями в своих микроблогах. Вечером вся компания направилась в один из лучших ресторанов Милана, чтобы отметить юбилей Ксении Бородиной.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:37
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