Ксения Бородина с размахом отметила 35-летие в Милане

«Моя горячо любимая девочка! Ты родилась в самый женский день день не просто так. Пусть не смолкают сегодня птицы, пусть не хмурятся небеса, пусть всегда сияют радостью твои глаза.Я хочу дарить тебе счастье, радость, добро и благополучие. Я готов весь мир бросить к твоим ногам. Только оставайся всегда самой восхитительной и желанной. С днем рождения, моя любовь», - написал Курбан.

Большая и шумная компания знаменитостей в преддверии важного дня прилетела в Милан. Вместе с виновницей торжества в отпуск отправилась Дарья Пынзарь с супругом, Курбан Омаров, Мария Погребняк, а также Татьяна Лялина и многие другие.Буквально с самого утра Ксюша начала принимать поздравления от близких людей. Одним из первых теплые слова в адрес Бородиной произнес ее супруг Курбан Омаров. Он опубликовал в Инстаграме трогательный пост, посвятив его своей возлюбленной.В этот важный день мужчина сделал Бородиной сразу несколько подарков. Счастливая теледива поспешила поделиться с подписчиками фотографией, на которой та позирует с вещами от известных брендов.Девушка поблагодарила всех за яркие поздравления. Стоит отметить, что многие знакомые посвятили ей не только посты в соцсетях, но и отправили множество подарков прямиком в Милан.На протяжении всего дня Ксюша и ее друзья гуляли по городу. Компания осмотрела главные достопримечательности Милана, делясь с удовольствием яркими фотографиями в своих микроблогах. Вечером вся компания направилась в один из лучших ресторанов Милана, чтобы отметить юбилей Ксении Бородиной.