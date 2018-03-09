Италия предложит восстановить кредитование бизнеса в России

Терраччано подчеркнул готовность итальянских дипломатов обсудить вопросы кредитования корпораций из России на следующем саммите Совета ЕС по делам МИД. Встреча пройдет в апреле 2018 года. По итогам опроса прошлого года было определено, что большинство инвесторов ЕБРР негативно относятся к идее восстановления инвестиций в российские компании.На территории Восточной Европы и в некоторых странах Центральной Азии ЕБРР остается основным инвестором в частный бизнес.