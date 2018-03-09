Пытаясь найти платье по фигуре, Саша Черно находит лишь оскорбления
Звезда телепроекта «Дом-2» Александра Черно попросила подписчиков в Instagram посоветовать ей адреса проверенных шоу-румов в столице, торгующих одеждой для полных дам. Однако вместо этого подписчики принялись насмехаться над ее фигурой.
Некоторые наболее сострадательные пользователи Сети принялись советовать Саше заняться своей фигурой.
Другие порекомендовали ей ввести запрос в поисковую систему и не озадачивать юзеров ерундой, вот только особо негативно настроенные пользователи не стеснялись в высказываниях. Хейтеры в лучших традициях Гены Букина высказались, что недостатки Саши Черно не скроет никакое платье.
Однако часть поклонников все-таки решили помочь девушке в ее проблеме. Пользователи начали живо интересоваться необходимым размером и пообещали написать ей в директ адреса проверенных магазинов. Буквально за минуту с момента публикации запись набрала почти 800 лайков.
Некоторые наболее сострадательные пользователи Сети принялись советовать Саше заняться своей фигурой.
«Сашуль, надеюсь, ты возьмешься за голову и похудеешь. Такая девочка пропадает…», - написал участнице один из поклонников.
Другие порекомендовали ей ввести запрос в поисковую систему и не озадачивать юзеров ерундой, вот только особо негативно настроенные пользователи не стеснялись в высказываниях. Хейтеры в лучших традициях Гены Букина высказались, что недостатки Саши Черно не скроет никакое платье.
Однако часть поклонников все-таки решили помочь девушке в ее проблеме. Пользователи начали живо интересоваться необходимым размером и пообещали написать ей в директ адреса проверенных магазинов. Буквально за минуту с момента публикации запись набрала почти 800 лайков.