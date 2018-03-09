Пытаясь найти платье по фигуре, Саша Черно находит лишь оскорбления

«Сашуль, надеюсь, ты возьмешься за голову и похудеешь. Такая девочка пропадает…», - написал участнице один из поклонников.

Некоторые наболее сострадательные пользователи Сети принялись советовать Саше заняться своей фигурой.Другие порекомендовали ей ввести запрос в поисковую систему и не озадачивать юзеров ерундой, вот только особо негативно настроенные пользователи не стеснялись в высказываниях. Хейтеры в лучших традициях Гены Букина высказались, что недостатки Саши Черно не скроет никакое платье.Однако часть поклонников все-таки решили помочь девушке в ее проблеме. Пользователи начали живо интересоваться необходимым размером и пообещали написать ей в директ адреса проверенных магазинов. Буквально за минуту с момента публикации запись набрала почти 800 лайков.