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Пытаясь найти платье по фигуре, Саша Черно находит лишь оскорбления

Звезда телепроекта «Дом-2» Александра Черно попросила подписчиков в Instagram посоветовать ей адреса проверенных шоу-румов в столице, торгующих одеждой для полных дам. Однако вместо этого подписчики принялись насмехаться над ее фигурой.

Некоторые наболее сострадательные пользователи Сети принялись советовать Саше заняться своей фигурой.

Пытаясь найти платье по фигуре, Саша Черно находит лишь оскорбления

«Сашуль, надеюсь, ты возьмешься за голову и похудеешь. Такая девочка пропадает…», - написал участнице один из поклонников.

Другие порекомендовали ей ввести запрос в поисковую систему и не озадачивать юзеров ерундой, вот только особо негативно настроенные пользователи не стеснялись в высказываниях. Хейтеры в лучших традициях Гены Букина высказались, что недостатки Саши Черно не скроет никакое платье.

Однако часть поклонников все-таки решили помочь девушке в ее проблеме. Пользователи начали живо интересоваться необходимым размером и пообещали написать ей в директ адреса проверенных магазинов. Буквально за минуту с момента публикации запись набрала почти 800 лайков.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:46
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