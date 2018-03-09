Нетрезвую танцующую Анастасию Волочкову хейтеры сравнили с лошадью

Зрителям неизвестны люди, которые танцевали вместе со знаменитостью, но движения самой Волочковой вызвали нарекания.Пользователи очередной раз обвинили Анастасию в пьянстве и подвергли жесткой критике и танцевальные па, и сапоги на громадной платформе, и судорожные движения балерины под «Макарену».Хейтеры отметили, сползшие чулки Волочковой и худые ноги артистки и то, что она не успевает двигаться под музыку.Впрочем, не все подписчики оказались так категоричны в своих суждениях и некоторые отметили, «главное, что самой Насте нравится» и вообще «Волочкова живет счастливо и интересно».