Фанаты уверены, что Ольга Бузова копирует Елену Темникову

Знаменитость поделилась, что сейчас это ее любимая песня, и она хочет петь ее хором вместе с публикой на своих концертах. Сегодня, 9 марта, Ольга Бузова поет в Оренбурге.Однако пользователи были не склонны к комплиментам и заявили, что она «косит под Темникову» и предлагают ей придумать что-то свое.Помимо этого хейтеры возмущены, что Бузова «не пела, а открывала рот под фанеру» и недоумевают. Почему она при наличии огромных заработков не может всерьез заняться вокалом и поработать над голосом.Также нарекания антифанатов вызвали дергание движения Ольги Бузовой на сцене.