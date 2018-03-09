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Алена Водонаева предложила подписчикам мобильное приложение для взрослых с ее участием

Знаменитая экс-участница реалити-шоу «Дом-2», а также телеведущая Алена Водонаева поддержала новый тренд среди известных людей. Она стала героиней мобильного приложения на iOS и Android.

В своем микроблоге девушка прорекламировала поклонникам необычное, но интересное развлечение с возрастным ограничением 18+.

Алена Водонаева предложила подписчикам мобильное приложение для взрослых с ее участием

Алена Водонаева предложила своим фанатам окунуться в мир виртуальной реальности, в котором можно подобрать образ для своей героини. В приложении, про которое рассказала знаменитость, пользователи выбирают любого персонажа, в том числе и ее саму.

Для своего героя можно выбрать наряд от бикини до БДСМ, а затем окунуться в жизнь Instagram-знаменитости. Для пользователей Сети теперь стало возможным прочувствовать на себе вкус популярности, а также тяготы, когда недовольный агент может накричать по причине и без нее.

Довольные поклонники поблагодарили за информативный рассказ своей любимицы и оценили ее вечерний наряд на фото, который привлекательно облегает тело ведущей.

Алена Водонаева предложила подписчикам мобильное приложение для взрослых с ее участием
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:25
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