Алена Водонаева предложила подписчикам мобильное приложение для взрослых с ее участием

В своем микроблоге девушка прорекламировала поклонникам необычное, но интересное развлечение с возрастным ограничением 18+.Алена Водонаева предложила своим фанатам окунуться в мир виртуальной реальности, в котором можно подобрать образ для своей героини. В приложении, про которое рассказала знаменитость, пользователи выбирают любого персонажа, в том числе и ее саму.Для своего героя можно выбрать наряд от бикини до БДСМ, а затем окунуться в жизнь Instagram-знаменитости. Для пользователей Сети теперь стало возможным прочувствовать на себе вкус популярности, а также тяготы, когда недовольный агент может накричать по причине и без нее.Довольные поклонники поблагодарили за информативный рассказ своей любимицы и оценили ее вечерний наряд на фото, который привлекательно облегает тело ведущей.