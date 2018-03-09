Давид Анташвили вывернул на голову Артема Сороки полную тарелку лапши

С тех пор парень пытался крутить роман с Александрой Шевой, однако не смог смириться с ее ветреным характером, ударил ее по лицу, после чего Саша от него ушла.Стоит заметить, что Артем не пользуется вниманием не только среди участниц телестройки, но и среди парней. С ним почти никто не хочет общаться и в связи с этим он чувствует себя изгоем.Кроме всего прочего, ребята постоянно провоцируют Артема на конфликт, публично оскорбляя и унижая его, а тот в свою очередь не может за себя постоять и пытается при любой ссоре держать язык за зубами, дабы не вызвать еще больший гнев оппонента.Исходя из анонса эфира, Сорока снова попал в передрягу, на этот раз с Давидом Анташвили. Грузина возмутило то, что парень негативно высказался на тему его «волшебства» и вспылил. В итоге дошло до того, что Анташвили вывернул на голову парня все содержимое тарелки, вот только Артем не ответил ему аналогичной реакцией и предпочел промолчать.