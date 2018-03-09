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Давид Анташвили вывернул на голову Артема Сороки полную тарелку лапши

За несколько месяцев нахождения на телепроекте «Дом-2» Артем Сорока так и не сумел создать отношений. Участник появился на Поляне, чтобы построить любовь с Маргаритой Овсянниковой и для этого отправился на Остров любви, вот только девушка не ответила на его чувства взаимностью.

С тех пор парень пытался крутить роман с Александрой Шевой, однако не смог смириться с ее ветреным характером, ударил ее по лицу, после чего Саша от него ушла.

Давид Анташвили вывернул на голову Артема Сороки полную тарелку лапши

Стоит заметить, что Артем не пользуется вниманием не только среди участниц телестройки, но и среди парней. С ним почти никто не хочет общаться и в связи с этим он чувствует себя изгоем.

Кроме всего прочего, ребята постоянно провоцируют Артема на конфликт, публично оскорбляя и унижая его, а тот в свою очередь не может за себя постоять и пытается при любой ссоре держать язык за зубами, дабы не вызвать еще больший гнев оппонента.

Исходя из анонса эфира, Сорока снова попал в передрягу, на этот раз с Давидом Анташвили. Грузина возмутило то, что парень негативно высказался на тему его «волшебства» и вспылил. В итоге дошло до того, что Анташвили вывернул на голову парня все содержимое тарелки, вот только Артем не ответил ему аналогичной реакцией и предпочел промолчать.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:55
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